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В России существенно повысят МРОТ

Москва, 13.07.2019
  • В России существенно повысят МРОТ

Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС

В 2020 году в РФ могут повысить минимальный размер оплаты труда. Согласно новому проекту приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруда России) о прожиточном минимуме за второй квартал этого года, после повышения сразу на 850 руб., МРОТ составит 12 130 руб. При этом повышение коснётся приблизительно 4 млн граждан РФ.

Отмечается, что после того, как общественное обсуждение проекта будет завершено документ будет либо подписан, либо ещё скорректирован, пишет «Российская газета».

Напомним, в этом году размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. По сранению с 2017 годом он был повышен на 117 руб. Согласно ныне действующему законодательству, минимальная зарплата в нашей стране должна равняться прожиточному минимуму работающего человека и индексируется она ежегодно до прожиточного минимума второго квартала прошлого года.

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