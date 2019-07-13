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Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Москва, 13.07.2019
  • Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

© kyiv.npu.gov.ua

Телеканал «112 Украина», который ранее анонсировал показ фильма режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», рассказывающий о событиях в стране, происходивших с 2013 года, подвергся нападению. В ночь на 13 июля он был обстрелян из гранатомёта, передаёт ТАСС.

Согласно предварительной информации, в 03:40 мск в полицию Киева поступил сигнал о взрыве, в Шевченковском районе города. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили поврежденный фасад здания телеканала «112 Украины» в ходе обследования прилегающей территории полицейские нашли тубус гранатомета.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на сотрудников телеканала уточняют, что очевидцы видели двух человек, которые сразу после выстрела из гранатомета скрылись с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские квалифицируют происшествие как теракт. В настоящее время в столице Украины проводится спецоперация по задержанию стрелков.

Союз журналистов Украины уже выступил с официальным обращением к СБУ и другим правоохранительным органам, в котором призвал эффективно расследовать обстрел телеканала «112.Украина».

«Кто бы ни организовал этот теракт - он должен быть должным образом наказан», – говорится в обращении.

Напомним, после того, как на телеканале было объявлено о показе фильма «В борьбе за Украины», его владельцы и рядовые журналисты стали получать угрозы от неизвестных. Более того, телеканалу угрожал генеральный прокурор страны Юрий Луценко, который обещал «112 Украине» серьёзные проблемы, в том числе лишение лицензии на вещание, а также уголовное преследование, если фильм не снимут с эфира.

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