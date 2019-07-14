Гисметео, прогноз погоды на неделю: Россию накроют циклоны

Климатическую обстановку, которая почти на всей территории страны продолжает оставаться очень нестабильной, на предстоящей неделе будут формировать сразу два мощных циклона – арктический и атлантический, которые накроют большую часть Европейской России.

Погода в Сибири. Прогноз на неделю

При этом на температурный фон в Сибири окажет влияние антициклон, который уже на уходящей неделе принёс аномальную жару в регионы, расположенные между Уральскими горами на западе и руслом Енисея на востоке. В период с 15 по 17 июля, по прогнозу Гисметео, в Новосибирской и Омской областях ясная, солнечная погода, воздух прогреется до плюс 26-29, осадков не ожидается.

В Томской и Кемеровской областях в начале предстоящей недели не так жарко, но вполне комфортно (плюс 24-26) и сухо. Зато очень жарко в Курганской области – здесь даже в тени завтра будет плюс 31-33.

Ближе к середине недели летний зной немного отступит, погоду почти на всей территории Сибири немного охладят дожди, а средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 23-26.

Прогноз погод на неделю в Санкт-Петербурге

По прогнозу Гисметео, Северную столицу в ближайшие дни будут атаковать холодные воздушные массы, которые принесёт с собой циклонический арктический фронт. И если в понедельник и во вторник при прохладной для самого разгара лета температуре воздуха (плюс 19-20) обойдётся без осадков, то начиная со среды, 17 июля и как минимум до субботы, 20 июля на Петербург обрушится до половины месячной нормы осадков.

Наиболее сильные и продолжительные из них ожидаются в пятницу. В этот же день прогнозируется усиление ветра до 14-15 метров в секунду и снижение температурных показателей до плюс 17-19. В воскресенье осадки прекратятся, из-за туч на время выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до плюс 20-21. Но в целом погода продолжит оставаться осенней.

Гисметео. Прогноз погоды на неделю в Москве

Первая половина предстоящей недели будет прохладной и пасмурной в Москве. По прогнозу Гисметео, в понедельник и вторник всего плюс 18-19, облачно и небольшой дождь. Зато ночные показатели будут постепенно улучшаться – после полуночи термометры покажут 15-16, при этом возможны грозы. Начиная со среды и до конца недели западный ветер разгонит кучевые облака, поэтом осадки, если и ожидаются, то будут они непродолжительными. В четверг, 18 июля в Гиметео прогнозируют плюс 22-23. Атмосферное давление начнёт повышаться и к воскресенью, 21 июля составит 749 мм ртутного столба.

Прогноз погоды от Гидрометцентра в Центральной России

По данным Гидрометцентра, на предстоящей неделе в Центральную Россию вернётся климатическое лето. По словам руководителя этого Федерального государственного учреждения Романа Вильфанда, с начала недели температурные показатели начнут постепенно приходить в норму. При этом жары пока ожидать всё-таки не стоит – выше плюс 25 воздух не прогреется. К тому же циклоны будут продолжать приносить на Русскую равнину обильные осадки, грозы и шквалистые ветра.