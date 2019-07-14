«Король облигаций» рассказал, куда вкладывать деньги

Генеральный директор DoubleLine Джеффри Гундалах, которого называют "королем облигаций" поделился своим мнением относительно того, куда стоит вкладывать средства инвесторам. Об этом сообщает CNBC.

Гундалах отмечает, что его ставки основаны на ожиданиях падения курса доллара к концу года. Он рекомендует инвестировать свои сбережения в золото на основании ряда факторов.

"Когда доллар слабеет, золото имеет тенденцию к росту, поскольку оно дешевеет для инвесторов, держащих другие валюты", - утверждает он.

Цены на золото достигли трехмесячного максимума в июле. Связано это с тем, что инвесторы энергично переводят свои активы в желтый металл на фоне эскалации торговой напряженности.

Между тем, курс доллара достиг 11-недельного минимума в среду, так как рынок все больше верит в снижении ставки ФРС в ближайшие месяцы.

Глава компании DoubleLine отметил, что 2019 год стал "противоположностью" 2018 года. Золото, биткоин, акции и облигации в этом году неизменно растут, в отличие от ситуации в прошлом году.

Несмотря на торговую войну, индекс S&P 500 в этом году вырос более чем на 15%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций упала в этом месяце до самого низкого уровня с 2017 года. Также ФРС и эксперты оценивают возможность скорой рецессии.

Сам же Джеффри Гундалах оценивает вероятность рецессии от 40% до 45% в этом году, и около 65% в следующем. Также он указал на несколько индикаторов, сигнализирующих о приближении экономического спада, в том числе он отметил спред между потребительскими ожиданиями и текущими уровнями, который близок к минимумам за все время измерений.

"Король облигаций" также обеспокоен "стремительно растущим" дефицитом США, который может стать "намного хуже", если начнется рецессия. Он при этом подчеркнул, что, несмотря на низкие ставки, отношение долга США к объему ВВП достигнет рекордных уровней.