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Перестала работать глобальная навигационная спутниковая система «Галилео»

Москва, 14.07.2019

Прекратила работу европейская глобальная навигационная спутниковая система «Галилео». Как сообщает сайт insidegnss.com, из-за проблемы, возникшей в комплексе точного времени системы, расположенной на территории Италии, пользователи не могут воспользоваться навигационными сигналами с космических аппаратов системы.

При этом все рабочие спутники, а их 22, сейчас выдают статус «не используются по целевому назначению».

В свою очередь на официальном сайте центра услуг «Галилео» отмечается, что до следующего уведомления все навигационные сигналы со спутников не могут использоваться для определения местоположения.

Наша справка

«Галилео» – часть транспортного проекта Трансевропейские сети. Предназначена для решения геодезических и навигационных задач. Помимо стран, который входят в ЕС в проекте участвуют, такие страны, как Израиль, Южная Корея, КНР и Украина.

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