Прием лома кабеля: особенности и нюансы

Электрокабель состоит из следующих элементов:

наружные изоляционные элементы;

внутренние электропроводящие жилы.

В качестве токопроводящих частей, используемых в электропроводе, служат жилы, сделанные из меди и алюминия. Каждая разновидность кабельно-проводниковых изделий состоит из разного числа жил.

Каждая марка кабелей рассчитана на специфические условия использования с учетом установленного для нее режима эксплуатации. По предназначению все существующие кабельные изделия подразделяются на следующие типы:

силовой электрический кабель;

сетевой электрический провод для передачи данных;

телефонные кабельно-проводниковые изделия;

монтажные электрические провода.

Наибольшее распространение получили следующие разновидности электрокабелей:

кабель ВВГ с медными электропроводящими жилами;

кабель АВВГ с алюминиевыми электропроводящими жилами;

кабель марки NYM с медными электропроводящими жилами;

гибкий кабель КГ с медными электропроводящими жилами;

бронированный кабель ВББШв с медными электропроводящими жилами;

бронированный кабель АВББШв с алюминиевыми электропроводящими жилами.

Цветные металлы могут присутствовать не только в электропроводящих жилах, но и во внутренней экранирующей изоляции и оплетке кабелей.

Главная особенность приема лома кабеля в Москве заключается в наличии оболочки и внешней изоляции, изготовленной из пластмассы, резиновых смесей, поливинилхлорида.

Чтобы произвести разделку таких отходов, требуется довольно много труда. Она осуществляется с использованием специальных приспособлений, обращение с которыми требует особых навыков. Обычно эту работу выполняют сотрудники приемных пунктов, обеспечивающие максимальный выход высококачественных цветных металлов.

Непрофессионалы, пытающиеся выполнить разделку своими силами, обычно ухудшают качество лома, снижают объем годного цветного металла, что ведет к снижению его закупочной стоимости.

Оплата выполняется по выходу цветного металла, расчет которого может быть произведен следующими способами:

измерением веса контрольного образца перед разделкой и после нее;

в соответствии со справочником.

Клиент получает деньги после измерения веса партии лома.