Россия поставила точку в вопросе передачи Курил Японии

Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух островов южно-курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре и поставила в данном вопросе точку.

Согласно информации, которою со ссылкой на источники распространило агентство Kyodo, основной причиной отказа обсуждать эту тему является обеспокоенность Кремля относительно альянса между Токио и Вашингтоном, который может привести к размещению американского военного контингента в различных частях японского архипелага.

Кроме того, в Москве опасаются, что из-за того, эта тема является очень чувствительной для многих россиян, её дальнейшее обсуждение может сказаться на поддержке российских властей со стороны населения.

В свою очередь официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью РБК заявила, что предметом переговоров я Японией является только лишь заключение мира.

«Каких-либо других, специальных контактов с Токио нет и быть не может», – подчеркнула она.