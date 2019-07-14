Вход/Регистрация Подписка

«В НАТО должны быть счастливы»: Эрдоган сделал важное заявление о покупке С-400

Москва, 14.07.2019
  • «В НАТО должны быть счастливы»: Эрдоган сделал важное заявление о покупке С-400

Михаил Метцель/ТАСС

Президента Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление о покупке у России ЗРК С-400. По его словам, это важнейшая сделка в современной истории страны. При этом он пояснил, что это вовсе не означает, что Турция готовится к войне, пишет Haberler.

«Скорее – наоборот, системы ПВО призваны обеспечить мир и позволят нам чувствовать себя в безопасности, – пояснил Эрдоган. – Повторю ещё раз, что сделка с РФ по ЗРК С-400 значительно улучшит оборонительные возможности Турции».

Кроме того, он считает, что в НАТО должны быть счастливы приобретению Турцией С-400, так как член альянса, а также сам североатлантический блок от этого станет только сильнее.

«Если в составе альянса есть несколько сильных государств, то одно из них – Турция. А в нашем регионе мы и вовсе самая мощная опора НАТО. Поэтому в блоке должны быть счастливы, что мы так отлично укрепились», – резюмировал турецкий лидер.  

Напомним, 12 июля Турция начала получать российские ЗРК С-400 – первый груз с компонентами комплекса был доставлен на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. По словам Эрдогана, процесс поставок ЗРК С-400 от РФ будет полностью завершён весной 2020 года.

Ранее сообщалось https://expert.ru/2019/07/12/amerikanskie-senatoryi-prizvali-trampa-vvesti-sanktsii-protiv-turtsii-iz-za-s-400/, что американские сенаторы обратилась к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом ввести санкции против Турции из-за начавшихся поставок новейших российских систем ПВО.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Создана Научно-производственным объединением «Алмаз» на основе действующих комплексов С-300. ЗРК С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров

    Tоп

    1. По наличной валюте будут приняты решения
      Российское правительство рассмотрит проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными между резидентами и нерезидентами. Последним может в нововведениях понравиться не все, хотя в основном они направлены на либерализацию
    2. Дания толкает Россию к подписанию газового контракта с Украиной
      «Датская преграда» на пути газопровода, вызвавшего такие бурные споры и эмоции, может привести к срыву сроков окончания строительства
    3. Путин ответил на газовый вызов
      Oilprice: американские сланцевая революция и сжиженный газ не остались без ответа. Он пришел из Арктики
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама