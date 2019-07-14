«В НАТО должны быть счастливы»: Эрдоган сделал важное заявление о покупке С-400

Президента Турции Реджеп Эрдоган сделал важное заявление о покупке у России ЗРК С-400. По его словам, это важнейшая сделка в современной истории страны. При этом он пояснил, что это вовсе не означает, что Турция готовится к войне, пишет Haberler.

«Скорее – наоборот, системы ПВО призваны обеспечить мир и позволят нам чувствовать себя в безопасности, – пояснил Эрдоган. – Повторю ещё раз, что сделка с РФ по ЗРК С-400 значительно улучшит оборонительные возможности Турции».

Кроме того, он считает, что в НАТО должны быть счастливы приобретению Турцией С-400, так как член альянса, а также сам североатлантический блок от этого станет только сильнее.

«Если в составе альянса есть несколько сильных государств, то одно из них – Турция. А в нашем регионе мы и вовсе самая мощная опора НАТО. Поэтому в блоке должны быть счастливы, что мы так отлично укрепились», – резюмировал турецкий лидер.

Напомним, 12 июля Турция начала получать российские ЗРК С-400 – первый груз с компонентами комплекса был доставлен на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. По словам Эрдогана, процесс поставок ЗРК С-400 от РФ будет полностью завершён весной 2020 года.

Ранее сообщалось https://expert.ru/2019/07/12/amerikanskie-senatoryi-prizvali-trampa-vvesti-sanktsii-protiv-turtsii-iz-za-s-400/, что американские сенаторы обратилась к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом ввести санкции против Турции из-за начавшихся поставок новейших российских систем ПВО.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Создана Научно-производственным объединением «Алмаз» на основе действующих комплексов С-300. ЗРК С-400 предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения противника.