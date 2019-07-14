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Виды и особенности грузового автотранспорта

Москва, 14.07.2019
#PressRelease

Весь грузовой автотранспорт, приобрести который вы можете в компании https://spectechcom.ru/tehnika-v-nalichii, можно классифицировать по нескольким составляющим. Рассмотрим его основные виды.

Грузовики

К грузовым относят машины, по своей конструкции соединенные с кузовом, который связан с воспринимающей нагрузки несущей рамой. Зачастую подобные машины называются «грузовиками». По виду кузова различают бортовые грузовые машины и фургоны.

В конструкции бортовых грузовиков имеется кузов открытого типа, соединенный с кабиной. Подобные автомобили используются для перемещения строительных материалов, а также товаров, не требующих отдельных условий перевозки.

Фургоном называется транспортное средство, в своей конструкции имеющее металлический или тентованный закрытый кузов. Такое исполнение машины позволяет транспортировать различный спектр грузов, так как частицы пыли не достигают внутреннего пространства. Кузов, который способен поддерживать заданные климатические условия для перевозимого товара называется изотермическим, а имеющий в своем составе холодильное оборудование, которое в процессе транспортирования может поддерживать необходимую температуру – рефрижератором. Подобные фургоны могут перевозить скоропортящиеся товары и грузы, которым необходимо создание определенных температур.

Тягачи

Тягачом называется грузовая машина с двигателем, не имеющей в своей конструкции пространств для расположения перевозимой продукции. Назначение тягача – буксирование прицепных устройств различного исполнения. Зачастую можно услышать выражение «седельный тягач». Подобные грузовые машины используются для перемещения полуприцепов за счет особого седельно-сцепного механизма. Подобные тягачи обладают многими преимуществами перед остальными грузовыми машинами. Они отличаются маневренностью, повышенной грузоподъемностью, могут транспортировать длинномерные товары. Подобный автотранспорт легко заменим при возникновении поломки и не потребует перегруза товара.

Самосвалы

Изготавливаются с металлическим кузовом бортового типа с гидравлическим механизмом для выгрузки материалов. В задней части кузова имеется самостоятельно раскрывающийся борт на шарнирных креплениях, который при выгрузке открывается под своим весом. Самосвал транспортирует строительные сыпучие грузы – песок, щебень, асфальтовую смесь.

Автоцистерны

Подобный вид грузовых машин используется для перевозки грузов различной структуры, но в основном это жидкости и газы. Кузов исполнен в виде металлической емкости больших объемов. Она в свою очередь может различаться по форме (круглые, эллиптические, в форме чемодана) и количеству внутренних секций. Многие цистерны оснащены насосными системами, позволяющие сливать вещества путем нагнетания давления внутри емкости.

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