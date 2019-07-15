Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: лучший прогнозист Bloomberg вынес приговор рублю

Москва, 15.07.2019
  • Курс доллара: лучший прогнозист Bloomberg вынес приговор рублю

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Аналитик, который ранее наиболее точно cпрогнозировал в опросе Bloomberg ралли рубля во втором квартале, сейчас настроен весьма пессимистично в отношении российской валюты. 

Ярослав Косатый, валютный стратег крупнейшего банка Польши - PKO, отмечает, курс доллара вырастет примерно на 9% по отношению к рублю к концу года. Он объясняет это переходом Банка России к смягчению денежно-кредитной политики. Иностранные инвесторы, в ожидании снижения ставок вложились в ОФЗ. Однако ЦБ ожидает, что приток средств нерезидентов будут сокращаться, подвергая нацвалюту давлению, пишет Bloomberg.
 
"Снижение ставок ФРС не будет достаточным для удовлетворения ожиданий рынка в этом вопросе”, - сказал Косатый. "Негативное влияние снижения ставки российского Центрального банка на рубль будет преобладать над позитивным влиянием действий ФРС.”
 
После обвала 2018 года рубль продемонстрировал лучший в мире отскок в этом году. Доходность облигаций резко упала, поскольку более жесткие санкции США не смогли материализоваться, а рост аппетита к риску усилил интерес к рублю. Возврат иностранных инвесторов на рынок ОФЗ повысил долю нерезидентов до 30% к концу мая с 24,4% по состоянию на январь.
 
Косатый сделал неблагоприятный прогноз для рубля, учитывая мнения 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Его прогноз к концу 2019 года 69 руб. за доллар превышает консенсус-прогноз в 65 руб. и подразумевает снижение на 9,1% от внутридневного максимума валюты на прошлой неделе.
 
Второе в этом году снижение процентной ставки ЦБ ожидается на следующем заседании ЦБ в июле, причем она может снизиться сразу на 50 базисных пунктов, заявила ранее в этом месяце губернатор Эльвира Набиуллина. По словам Косатого, в третьем и четвертом кварталах Банк России может еще два раза снизить ставки.
 
Есть и другие угрозы для рубля. Валюты развивающихся рынков могут в конечном итоге пострадать от американо-китайской торговой войны и хрупкости ситуации в еврозоне, несмотря на стимулы EЦБ. Возможность того, что ФРС будет более осторожной в снижении ставок, также ослабит поддержку валют развивающихся стран.
Тем временем, в понедельник 15 июля, к 17:00 по МСК, курс доллара снижается на 23 коп. - до 62,75 руб., а евро теряет 28 коп. - 70,69 руб.. За год рубль укрепился к доллару на 11,3%.
«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. По наличной валюте будут приняты решения
      Российское правительство рассмотрит проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными между резидентами и нерезидентами. Последним может в нововведениях понравиться не все, хотя в основном они направлены на либерализацию
    2. Путин ответил на газовый вызов
      Oilprice: американские сланцевая революция и сжиженный газ не остались без ответа. Он пришел из Арктики
    3. Недобровольная отставка
      Где искать скрытых инициаторов скандала вокруг британского посла в Вашингтоне
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама