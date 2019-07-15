Диетолог рассказал, как правильно варить овсянку

Клетчатка овса хорошо сочетать с белком молока, чтобы получить наибольшую пользу для организма и сохранить все полезные свойства овсянки, рассказала диетолог Марина Мишева.

Именно поэтому врач рекомендует варить овсяную кашу на молоке, а не на воде. Овсянку стоит помешивать каждые пять минут, чтобы дать впитаться кипящему молоку, что сделает кашу только полезней и вкусней. Диетолог советует немного подсолить кашу в самом начале приготовления, а по завершении процесса дать блюду немного настояться.

При этом такое, казалось бы, безобидное блюдо, как овсяная каша, может также иметь противопоказания. В частности, в продукте содержится фитиновая кислота, которая замедляет всасывание кальция, а также ускоряет процесс вымывания этого вещества из костей. Именно поэтому блюдо не полезно пожилым людям. Поэтому перед употреблением каши или при возникновении проблем следует немедленно обратиться к врачу, советует Мишева.