На Украине снижена стоимость газа для населения

«Нефтегаз Украины» рассчитал новую цену природного газа для населения, в июле месяце она составит 4 905 гривен за тысячу кубометров (190 долларов США) без НДС и транспортных расходов – сообщили в пресс-службе компании. Новая стоимость газа на 11,7% ниже, чем действовавшая месяцем ранее. В июне, в свою очередь, цена газа для населения была снижена 7,3% - тогда в «Нефтегазе Украины» объяснили снижение стоимости газа падением цен в Европе.

Согласно опросам общественного мнения большинство граждан Украины ожидали от нового президента Украины Владимира Зеленского снижения стоимости услуг ЖКХ, прежде всего стоимости природного газа.