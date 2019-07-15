Китай намерен провести военные учения возле Тайваня

Как сообщает Министерство обороны Китая, Пекин принял решение о проведении плановых учений НОАК возле Тайваня, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Точная дата в заявлении не сообщается, но было заявлено, что пройдут они в ближайшее время с участием военно-воздушных и военно-морских сил.

«Армия Китая в ближайшее время проведет маневры в воздушном пространстве и морской акватории у юго-восточного побережья!», - говорится в сообщении оборонного ведомства Китая.

Уточняется, что учения пройдут в соответствии с годовым планом китайских вооруженных сил.

Детали предстоящих маневров не уточняются, но в СМИ уже появилась информация, что Пекин выбрал время не случайно. Учения призваны дать понять Тайбэю и Вашингтону, что им необходимо прекратить провокации.

Ранее сообщалось, что глава Тайваня совершает официальный визит в США, а Вашингтон одобрили поставку Тайбэю вооружений на сумму свыше 2 млрд. долларов.

По этому поводу Китай не раз заявлял, что, продавая оружия Тайваню, США «играют с огнем»