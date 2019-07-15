Экономика Китая: такого не было 30 лет

Прогноз премьер-министра Ли Кэцяна, который он дал в марте, - рост экономики в диапазоне 6 и 6,5% в целом сбылся. Рост второй экономики планеты замедлился до самых низких без малого за три десятилетия показателей. По словам представителей правительства КНР, китайская экономика выросла в апреле-июне на 6,2% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года, когда он составлял 6,4%. Кстати, до второго квартала этого года 6,4% считались самым низким показателем за 27 лет поквартального ведения статистики и были показаны в самый разгар финансового кризиса десятилетней давности.

Несмотря на то, что подавляющее большинство стран, особенно развитых, могут только мечтать о таких темпах, для Китая они являются самыми низкими после 1992года. Любопытна и динамика роста. Львиная доля его пришлась на первую половину квартала - апрель и начало мая. 10 мая были прекращены торговые переговоры с США, после чего президент Трамп поднял тарифы на китайские товары. Это резко ослабило доверие китайских потребителей и привело к резкому снижению темпов развития экономики.

В правительстве КНР сегодня подчеркнули, что условия стабильно ухудшаются.

«Экономическая ситуация остается тяжелой как дома, так и за границей,- признал на пресс-конференции в Пекине представитель Национального бюро статистики Китая Мао Шенюн.

И все же в ряде секторов второй экономики планеты, особенно в строительстве объектов инфраструктуры, дела идут вполне сносно. Неплохая ситуация и с розничной торговлей.

Мао считает, что не стоит списывать все беды в экономике на последствия торговой войны с США, потому что китайская экономика все больше зависит от потребления, а не экспорта. Несмотря на это, главным препятствием на пути более быстрого роста экономики все же является торговля. Именно экспорт был главным локомотивом роста китайской экономики три последние десятилетия, но в последние месяцы из-за трений с Вашингтоном по торговым вопросам он перестал расти. В июне, к примеру, зафиксировано даже снижение на 1,3% по сравнению с июнем 2018 г. Что касается импорта, то он в первом летнем месяце рухнул на 7,3%.

Конечно, спрос на китайские товары резко снизился не только в США. Еще больше он упал в Европе и многих азиатских странах, хотя и по другой, по сравнению с Америкой причине – из-за серьезных проблем в экономике этих стран. Так, на прошлой неделе Сингапур неожиданно объявил, что его экономика, сильно ориентированная на экспорт, во втором квартале резко ушла в минус – 3,4%!

Еще одна большая проблема китайской экономики – финансовая система, отягощенная огромными долгами. О сложной ситуации в финансах говорят несколько финансовых потрясений в последние недели. К примеру, 24 мая финансовые регуляторы взяли под контроль Baoshang Bank во Внутренней Монголии. Вместо того, чтобы, как обычно, помочь находящему на грани банкротства банку деньгами, власти попытались заставить крупнейших кредиторов признать и списать убытки. Однако вместо того, чтобы преподать финансистам урок и убедить их быть осторожнее, они только посеяли панику.

Крупные банки, контролируемые государством, для уменьшения рисков кредитуют в последнее время в основном госпредприятия и компании. Эта тенденция больно бьет по рынку недвижимости и в целом частному сектору. Власти регулярно, но без особого успеха пытаются убедить крупных банкиров уделять больше внимания мелкому и среднему бизнесу. Последний раз это сделал премьер Ли 2 июля, но и у него ничего не вышло.

Имеются и другие признаки, свидетельствующие о том, что над китайской экономикой сгущаются грозовые тучи. Взять, к примеру, инфляцию. Несмотря на то, что согласно официальной статистике цены растут медленно, многие китайцы жалуются на стремительный рост стоимости жизни. Особенно быстро, по мнению простых жителей Поднебесной, растут цены на продукты питания и квартплата.

Китайскую экономику поддерживают на плаву огромные средства, которые правительство тратит на инфраструктурные проекты. По всей стране сейчас строятся скоростные железные дороги, эстакады, мосты, порты и другие крупные объекты инфраструктуры.