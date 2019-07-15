Розничное кредитование остается в зоне риска

Темпы прироста портфеля кредитов населению в России по состоянию на конец мая 2019 года снизились до 23,3% в годовом сопоставлении по сравнению 23,8% месяцем ранее. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ РФ, таким образом, «в мае ускорение роста розничного кредитования, наблюдавшееся на протяжении последних лет, прекратилось».



При этом снижение активности на розничном кредитном рынке внесло свой вклад как ипотечное, так и потребительское кредитование. Во втором полугодии можно ожидать дальнейшего замедления роста розничного кредитования по мере накопления обязательств населения по кредитам и реализации макропруденциальных мер, направленных на сдерживание отдельных сегментов розничного кредитного рынка.



Ранее власти неоднократно выражали обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. Так, на 1 марта 2019 года рост объемов потребительского кредитования в РФ составил 23,7% в годовом выражении. ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.



Замедление прироста розничного кредитования может означать начало замедления экономического роста в целом, который сейчас и так околонулевой и только статистикам удается его вытянуть до 1-1.5% в год, полагает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Разговоры о том, нужно ли понижать ключевую ставку или вводить иные меры экономического стимулирования, либерализации экономической политики мне кажутся направленными не в ту область.



В России основой экономического роста в данный период служит уверенность предпринимателей в том, что они могут не только брать кредиты, но и продолжать свой бизнес в течение следующих 10, 20, 30 лет. Это, в свою очередь, перерастает в уверенность потребителей в том, что они могут повышать свой уровень жизни, в том числе и за счет долгосрочных кредитов. Сектор кредитования последние несколько лет рос за счет необеспеченных розничных кредитов, а также займов до зарплаты, отнюдь не за счет длинных денег вроде ипотеки или относительно длинных в виде автокредита.



Люди берут взаймы ради выживания, а не ради повышения уровня жизни, констатирует Алексей Антонов, и, как только ситуация в их секторе занятости становится чуть хуже, они сразу уходят в просрочку, а в секторе розничного кредитования падают показатели. Темпы роста кредитования существенно опережают динамику реальных заработных плат, которые вообще не растут — это значит, что надувается кредитный пузырь. О начале схлопывания этого пузыря можно будет говорить, если годовые темпы прироста розничного кредитования упадут до 15%.



Снижение темпов роста розничного кредитования, к сожалению, не свидетельствует о снижении рисков для банковского сектора и экономики, отмечает управляющий партнёр Экспертной группы Veta Илья Жарский. Он напоминает, что на существенную опасность формирования пузыря уже неоднократно указывал даже регулятор. Напомню, что, согласно статистике ЦБ, именно необеспеченные залогом потребкредиты и кредитные карты являлись главными локомотивами роста рынка, а отнюдь не ипотека и автокредиты, традиционно наименнее рискованные продукты. Начиная с 2017 года стремительные темпы роста выдачи потребительских кредитов, значительная часть которых приходится на так называемые "займы до получки", сопровождались снижением реальных располагаемых доходов населения.



Например, приводит статистику эксперт, в 2017 году розничное кредитование выросло на 13,2%, реальные располагаемые доходы населения упали на 1,7%, в 2018 году кредитование вырослно на 22,4%, доходы упали на 0,2%. При этом по итогам 2017 года просроченная задолженность россиян оценивалась 1,43 трлн руб, но в реальности справедливо было бы говорить о 3,63 трн, поскольку именно в 2017 году государство в лице ФССП списало 2,2 трлн рублей безнадежных долгов населения в рамках подготовки к президентским выборам. В 2018, в отсутствие таких кампаний, долги, что логично, опять продолжили расти, а те же приставы, которые списывали долги граждан годом ранее, всего за 8 месяцев взыскали с них 1,7 трлн рублей. Что примечательно, если в 2017 году отношение потребительских кредитов на душу населения к месячной зарплате оценивалось в 122%, то в 2018 показатель вырос до 133%.



Приведенные данные свидетельствуют о том, считает Илья Жарский, что снижение темпов прироста розничного кредитования вызвано, скорее всего, ужесточением политики регулятора в отношении этого сегмента, что приводит к росту числа отклоненных банками заявок на получение кредита, а вовсе не снижением спроса со стороны населения на заемные средства. Борьба ЦБ с перегревом рынка вполне оправдана, поскольку рост числа заемщиков, которые просто не смогут обслуживать сформированное ранее кредитное бремя может приобрести стихийный характер, на что в частности указывает статистика банкротств физлиц, за первое полугодие 2019 года несостоятельными признано 29 тысяч граждан, что на 52% выше уровня 2018 года.