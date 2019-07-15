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Лукашенко приедет к Зеленскому

Москва, 15.07.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие во II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который пройдет в октябре 2019 года в Житомире. Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол. 

Ранее Зеленский сам напрашивался в гости к Лукашенко, предложив президенту России Владимиру Путину провести встречу в Минске. «Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске» - заявил Зеленский в видеообращении. Видеообращение было посвящено отмене телемоста между украинским телеканалом NEWSONE и «Россия 24», который Зеленский охарактеризовал как «провокацию раскалывающую общество».   

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