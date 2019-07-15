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Нефть дешевеет на новостях из Китая

Москва, 15.07.2019

Данные о замедлении роста экономики Китая во втором квартале до минимума за 27 лет, заставили уйти в минус мировые цены на нефть, передает Прайм.

Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI потеряли 0,23% и стоят $60,07 за баррель.

Участников рынка продолжает беспокоить статистика о замедлении роста с 6,4% до 6,2% Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти.

Уточняется, что данный показатель квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны — с марта 1992 года. Аналитики рассказали, что ВВП Китая не падал ниже 6,4% даже во времена финансового кризиса.

Однако июньские данные по розничным продажам и промышленному производству Китая оказались выше ожиданий. По мнению рыночного стратега CMC Markets Майкла Маккарти, «состояние китайской экономики может быть лучше, чем предполагалось».

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