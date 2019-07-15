Американцы готовят восточных европейцев отражать нападение России

Инструкторы из ВС США тренируют участников полупрофессиональных подразделений, милиций в странах Восточной Европы и, в первую очередь, в Польше и странах Балтии к отражению агрессии России, если она захочет захватить чужие земли на западе и перейдет границу.

Представители спецподразделений действующей армии США, а также члены Национальной гвардии Западной Виргинии к середине июля закончили первый курс подготовки по отражению агрессии условного противника для Польских территориальных сил и таких же добровольных подразделений латышской Земммерсардзе, добровольных вооружённых организаций, входящих в вооруженные силы своих стран.

Этот курс подготовки прошел в Западной Виргинии, США. Он входит в программу Ridge Runner. Покрытая невысокими горами Западная Виргиния является, по мнению специалистов и американских военных журналистов, идеальной площадкой для развития у представителей Польши и Латвии необходимых навыков и умений для борьбы с «агрессором» дома.

Этим летом военные из Латвии и Польши приехали в Западную Виргинию обучаться по программе противодействия противнику на ранних стадиях гибридных конфликтов. Их цель – замедлять при помощи диверсий на объектах транспортной и иной инфраструктуры продвижение вперед агрессора. Польские территориальные силы, кстати, во многом очень похожи на американскую Национальную гвардию и созданы по ее образцу и подобию.

В апреле этого года исследовательский политический центр RAND призвал Эстонию, Латвию и Литву создавать и развивать собственные ячейки сопротивления, состоящие из сил добровольческой милиции и профессиональных военных. Бойцы наиболее подготовленных сил должны будут организовывать засады на противника и проводить операции по освобождению пленных.

Менее вооруженные и экипированные подразделений милиции, состоящие из местных полицейских и снайперов любителей, будут проводить диверсионные операции.

Гражданские лица предполагается задействовать в основном в логистических операциях и сборе разведывательных данных.

Авторы исследования RAND советуют экипировать участников таких милиций очками для ночного видения, переносными компьютерами, фотоаппаратами и передвигающимися по пересеченной местности транспортными средствами. Всю программу организации гибридного сопротивления силам агрессора они оценивают приблизительно в 125 млн долларов.

«Такого рода средства могут дополнять существующие вооруженные силы балтийских государств и членов НАТО», — объясняет руководитель группы авторов RAND Стивен Фланаган. Главная задача таких полупрофессиональных подразделений – задержать противника и дать время для мобилизации подкреплений НАТО.

У НАТО, считают авторы доклада, есть большой минус на восточных границах блока. Россия, по данным западных разведслужб, сосредоточила в силах нанесения быстрого удара в непосредственной близости от границ с балтийскими государствами порядка 760 танков. У членов НАТО в этом же районе только 130 танков. Причем, порядка 90 из них – американские танки M-1, размещенные на ротационной основе.

В 2016 году уже упоминавшаяся компания RAND попыталась спрогнозировать нападение России на страны Балтии в виде компьютерной игры. По сценарию западные силы быстро мобилизовали для отражения агрессии боевые вертолеты и десантные части. Однако танковые части прибыли к месту нападения слишком поздно.

Решение проблемы запаздывания во времени натовские стратеги видят в приближении сил НАТО в целом и в частности танковых частей к восточным границам Северо-атлантического альянса, а также в тактике выигрыша времени при помощи тех самых, специально подготовленных ими милиций.