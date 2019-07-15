Вход/Регистрация Подписка

Американцы готовят восточных европейцев отражать нападение России

Москва, 15.07.2019
Военнослужащие из США тренируют членов милиций из Польши и стран Балтии воевать с «русскими агрессорами».
#Россия - НАТО
#Политика
#Мир
  • Американцы готовят восточных европейцев отражать нападение России

Солдаты латвийской армии

ZUMA/TASS Автор: Bu Peng

Инструкторы из ВС США тренируют участников полупрофессиональных подразделений, милиций в странах Восточной Европы и, в первую очередь, в Польше и странах Балтии к отражению агрессии России, если она захочет захватить чужие земли на западе и перейдет границу.

Представители спецподразделений действующей армии США, а также члены Национальной гвардии Западной Виргинии к середине июля закончили первый курс подготовки по отражению агрессии условного противника для Польских территориальных сил и таких же добровольных подразделений латышской Земммерсардзе, добровольных вооружённых организаций, входящих в вооруженные силы своих стран.

Этот курс подготовки прошел в Западной Виргинии, США. Он входит в программу Ridge Runner. Покрытая невысокими горами Западная Виргиния является, по мнению специалистов и американских военных журналистов, идеальной площадкой для развития у представителей Польши и Латвии необходимых навыков и умений для борьбы с «агрессором» дома.

Этим летом военные из Латвии и Польши приехали в Западную Виргинию обучаться по программе противодействия противнику на ранних стадиях гибридных конфликтов. Их цель – замедлять при помощи диверсий на объектах транспортной и иной инфраструктуры продвижение вперед агрессора. Польские территориальные силы, кстати, во многом очень похожи на американскую Национальную гвардию и созданы по ее образцу и подобию.

В апреле этого года исследовательский политический центр RAND призвал Эстонию, Латвию и Литву создавать и развивать собственные ячейки сопротивления, состоящие из сил добровольческой милиции и профессиональных военных. Бойцы наиболее подготовленных сил должны будут организовывать засады на противника и проводить операции по освобождению пленных.

Менее вооруженные и экипированные подразделений милиции, состоящие из местных полицейских и снайперов любителей, будут проводить диверсионные операции.

Гражданские лица предполагается задействовать в основном в логистических операциях и сборе разведывательных данных.

Авторы исследования RAND советуют экипировать участников таких милиций очками для ночного видения, переносными компьютерами, фотоаппаратами и передвигающимися по пересеченной местности транспортными средствами. Всю программу организации гибридного сопротивления силам агрессора они оценивают приблизительно в 125 млн долларов.

«Такого рода средства могут дополнять существующие вооруженные силы балтийских государств и членов НАТО», — объясняет руководитель группы авторов RAND Стивен Фланаган. Главная задача таких полупрофессиональных подразделений – задержать противника и дать время для мобилизации подкреплений НАТО.

У НАТО, считают авторы доклада, есть большой минус на восточных границах блока. Россия, по данным западных разведслужб, сосредоточила в силах нанесения быстрого удара в непосредственной близости от границ с балтийскими государствами порядка 760 танков. У членов НАТО в этом же районе только 130 танков. Причем, порядка 90 из них – американские танки M-1, размещенные на ротационной основе.

В 2016 году уже упоминавшаяся компания RAND попыталась спрогнозировать нападение России на страны Балтии в виде компьютерной игры. По сценарию западные силы быстро мобилизовали для отражения агрессии боевые вертолеты и десантные части. Однако танковые части прибыли к месту нападения слишком поздно.

Решение проблемы запаздывания во времени натовские стратеги видят в приближении сил НАТО в целом и в частности танковых частей к восточным границам Северо-атлантического альянса, а также в тактике выигрыша времени при помощи тех самых, специально подготовленных ими милиций.

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Киберзащите промышленности нужны глобальные решения»

    Директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Дмитрий Григорьев — о применении информационных технологий и коммуникаций в мирных целях

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. По наличной валюте будут приняты решения
      Российское правительство рассмотрит проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными между резидентами и нерезидентами. Последним может в нововведениях понравиться не все, хотя в основном они направлены на либерализацию
    2. Путин ответил на газовый вызов
      Oilprice: американские сланцевая революция и сжиженный газ не остались без ответа. Он пришел из Арктики
    3. Недобровольная отставка
      Где искать скрытых инициаторов скандала вокруг британского посла в Вашингтоне
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама