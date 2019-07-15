Приставы назвали количество россиян, которым ограничили выезд из страны

За первые пять месяцев текущего года количество невыездных должников увеличилось на 31%. Всего статус «невыездных» получили 3,4 миллиона человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов.

В процентном отношении к началу лета не смогли выехать из страны примерно 3% взрослого населения, говорится в заявлении ведомства.

50% должников проживают в южных регионах России. Меньше всего новых должников появилось на Урале и Дальнем Востоке. В этих регионах невыездных стало больше на 6% и 4% соответственно.

Самый большой прирост в цифрах невыездных граждан отмечен в Москве, в которой это число составило 157 тысяч человек. На втором месте оказался Татарстан с 145 тысячами человек. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с 144 тысячами человек, передает агентство ТАСС.