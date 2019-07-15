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Работа риелтором: как выбрать агентство недвижимости

Москва, 15.07.2019
Количество организаций, оказывающих посреднические услуги на рынке недвижимости, чрезвычайно велико. Новичку, решившему освоить эту профессию, очень важно грамотно расставить приоритеты.
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Для этого ему необходимо четко определиться с тем, чего именно он желает добиться. Почти в каждом агентстве недвижимости постоянно имеется вакансия риелтора. Найти работу начинающему риэлтору несложно. Но это не означает, что он сумеет получить то, на что первоначально рассчитывал. Чтобы найти наиболее подходящее для себя агентство и устроиться на работу менеджером по аренде недвижимости необходимо руководствоваться несколькими ключевыми критериями, приведенными ниже.

  • Местоположение офиса агентства. Из него должно быть удобно добираться в нужные для выполнения своих рабочих обязанностей места, регистрационные организации и, разумеется, домой. В противном случае риэлтору придется большую часть рабочего дня стоять в пробках, и он ничего не будет успевать сделать. Лучше всего, если офис расположен в центральной части города. Необходимо удостовериться в наличии парковочных мест возле офиса. Надо также обратить внимание на состояние помещения, число сотрудников и условия, созданные на их рабочих местах.
  • Оплата труда. Если агентство недвижимости берет на себя обязательство выплачивать новичкам комиссионные в размере 60-70% от выручки после заключения сделки, то вряд ли это обязательство будет выполнено. Обычно такие организации нанимают риэлторов, с которыми намерены вскоре расстаться. Кроме того, с настороженностью следует относиться к агентствам, которые обязуются выплачивать фиксированный оклад. Обычно такие агентства быстро закрываются. В солидных и устойчивых агентствах недвижимости новички получают за свою работу оплату в виде комиссионных в размере 20-40% от сделки. По мере повышения квалификации риэлтора этот процент обычно увеличивается.
  • Наставники. В агентствах недвижимости, где работа с риелторами организована грамотно, каждый новичок получает помощь от наставника, оказывающего ему всемерное содействие. Агенту без опыта работы во многих случаях приходится консультироваться по поводу решения различных проблем, а отдельных случаях требуется личное участие наставника в их решении.
  • Обучение. Это важнейший момент, заслуживающий особого внимания. От качества обучения новичка непосредственно будет зависеть его доход. Необходимо выяснить, как часто в агентстве проходит обучение, и в чем оно состоит. Обычно при интенсивной подготовке новичок начинает заключать регулярные сделки и получать постоянный доход в пять раз быстрее, чем работник, не прошедший обучение.
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