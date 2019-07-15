Курс доллара: рубль пошел на разворот

Российский рубль, несмотря на небольшое падение в пятницу, когда он просел к доллару и евро, реагируя на риски введения новых санкций США против госдолга РФ, развернулся вверх и в целом уверенно завершил прошедшую неделю, прибавив около 1% и закрепившись на годовых максимумах.

В 19:00 мск пятницы на закрытии торгов Московской биржи курс доллара составил 63,02 руб., евро стоил 70,92 руб.

Напомним, в пятницу, 5 июля доллар на неожиданно сильных данных по рынку труда в США завершил торги на уровне 63,86 коп., евро торговался по 71,60. Таким образом, за неделю рубль вырос на 84 коп., по отношению к доллару и на 32 коп. по отношению евро.

При этом почти всю неделю доллар корректировался вверх к нацвалюте на информации о более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США, которые, как посчитали трейдеры, снизили вероятность сильного смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Однако вечером 10 июля рубль развернулся к доллару и евро, после публикации текста выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который высказал серьёзные опасения о перспективах экономики США.

Тем самым, руководитель американского регулятора подтвердил мнение части аналитиков о предстоящем снижении ставки ФРС на июльском заседании. Кроме того, он фактически повторил опубликованные в рамках протокола июньского заседания ФРС заявление по поводу «усиления доводов в пользу более мягкой монетарной политики».

Согласно данным CME Group, по состоянию на пятницу, более 73% экспертов прогнозируют, что ставка на заседании Федрезерва 31-31 июля будет уменьшена на 25 базисных пунктов. Кроме того, опубликованные в четверг данные по инфляции, которые оказались лучше ожиданий, не дали инвесторам усомниться в том, что ФРС ослабит монетарную политику.

По мнению российских аналитиков, на этой неделе рынки могут взять небольшую паузу, переваривая события последних дней. Поэтому курс доллара будет плавать в диапазоне 62,90-63,50.

Владимир Рожанковский из «Международного финансового центра» поясняет, что так как никаких дополнительных новостей по вопросу санкций против госдолга РФ больше не поступало, рубль хоть и напрягся, но предпочёл не развивать панику на фоне дорожающих нефти, золота и прочих благоприятных внешних факторов.

Поэтому, как считает он, стоит дождаться самостоятельного прояснения складывающейся картины.

Солидарен с ним Роман Фролов из Совкомбанка, отметивший, что новость о санкциях оказала давление на рубль, но ничего серьезного явно не случилось. С учётом же сильного роста фондовых индексов и курса рубля в предыдущие дни можно смело считать последнее снижение нацвалюты коррекцией к прошлому её укреплению, пояснил он. Прогноз эксперта: на этой неделе рубль не особо изменится и будет торговаться на текущих уровнях.

Григорий Жирнов из Нордеа банка также не увидел заметной реакции рынков на новости о санкциях. По его мнению, трейдеры спокойно на это отреагировали, так как не верят, что данный законопроект вообще не дойдёт до Трампа. Поэтому, как считает он, на рынке и не наблюдается как сильной реакции рубля, так и реакции со стороны отечественных CDS на возобновление санкционной риторики.

Однако он предполагает, что при приближении выборов американского президента в 2020 году, попытки давления на РФ со стороны, прежде всего, демократов США будут нарастать, что в долгосрочной перспективе станет сдерживающим фактором для укрепления нацвалюты.