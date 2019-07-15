США неплохо зарабатывают на «санкциях против РФ»

Как заявили эксперты международного рейтингового агентства Fitch, введение санкций США против госдолга РФ и запрет на операции в долларах маловероятны. Но даже если они будут приняты и вступят в действие, сильные макроэкономические показатели помогут Москве справиться с ограничениями.

Низкий государственный долг, фискальные активы и значительные валютные резервы у России означают, что она сможет справиться с санкциями, хотя это приведет к увеличению стоимости привлечения финансирования.

Как заявил старший директор аналитической группы по суверенным рейтингам Fitch Ratings, передает ТАСС, текущие санкции и неопределенность, связанная с видом и масштабом будущих санкций, вероятно, продолжат сказываться на перспективах роста. В то же время «согласно нашему базовому сценарию, мы не считаем вероятными санкции США, которые препятствовали бы обслуживанию существующего суверенного долга России. Наш базовый сценарий также не предполагает санкций, которые запрещали бы российским банкам проводить операции в долларах».

Политика РФ в отношении более гибкого обменного курса, четкой нацеленности на инфляционное таргетирование и взвешенной налогово-бюджетной стратегии повысила устойчивость экономики к шокам и помогла сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря на возросший риск санкций и снизившийся аппетит инвесторов к активам с развивающихся рынков в 2018 году.

Ни для кого не секрет, говорит , руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель, что законодатели очень многих стран, принимая те или иные законы, во главу угла ставят свои интересы и/или интересы своих спонсоров от бизнеса. И, когда принимают запретительные и ограничивающие добавления/поправки в действующее законодательство, в первую очередь, выводят букву закона так, чтобы не пострадали те интересы, которые ни при каких обстоятельствах страдать не должны. И именно этим объясняется столь нерешительный подход авторов санкций для России к нашему госдолгу. Уже не первый год об этом идут разговоры, и каждый раз они заканчивались ничем.

Впрочем, продолжает аналитик, на этот раз «сдвиг» произошёл. В обозримом будущем под запрет попадут новые выпуски ОФЗ. Старые трогать не стали по той простой причине, что бизнес США уже давно вышел в лидеры по вложениям в экономику РФ. В том числе и в наш госдолг. Есть впрочем, одна оговорка: не напрямую. Экономические интересы собственников бизнеса США уже давно проводят аффилированные компании, находящиеся в других странах, нередко в оффшорах. Этим и объясняется, что по официальным данным США вложили в 2018-м году в экономику РФ 3,1 млрд долларов, и очень хотят побольнее наказать неуступчивую Россию, а в реальности, вложения достигли почти 40 млрд долларов и всё это время строился механизм обхода собственных санкций. И вот он, похоже, готов.

С момента принятия закона о российском госдолге в нынешнем его варианте, бизнес США перестанет покупать напрямую казначейские обязательства РФ (он, впрочем, давно этого уже и не делает), а будет это делать через третьих лиц. Изменится ли что-нибудь в этом для РФ? Как считает Катя Френкель, это вопрос риторический. ОФЗ как покупались, так и будут покупаться, а изменится лишь то, что у властей «самой демократичной страны мира» появится ещё один инструмент, они будут использовать вторичные санкции для наказания тех, кто делает то же самое, что и они, только открыто. Результат: некоторая нервозность на рынке госдолга России, доходность выше, а значит и прибыль для бизнесменов США тоже выше.

Поэтому, Катя Френкель не считает, что финансовому рынку РФ действительно что-то угрожает. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. В долгосрочной угроза может стать реальной только в том случае, если решат запретить операции с нынешним и будущим госдолгом РФ и начнут реально бороться со всеми, кто нарушает этот запрет. Впрочем, вероятность этого в ближайшем обозримом будущем довольно мала. И пока ставка по ОФЗ РФ и резервы ЦБ будут столь высоки, а госдолг настолько мал, бизнес элита США просто не позволит угрожать своим интересам.

Предложения, обсуждаемые в Конгрессе США, давно известны как «адские санкции» за вмешательство России в выборы в США, напоминает, в свою очередь, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Эти санкции нависают дамокловым мячом уже много месяцев. Они включают запрет на приобретение нерезидентами облигаций российского госдолга и на долларовые расчёты ведущим госбанкам по внешнеэкономическим операциям через счета в американских банках. Но сам факт того, что за это время решение так и не было принято, резко снижает вероятность их введения, признает эксперт. Поскольку ситуация изменилась радикально. Риторика уже «приелась» сами американцам, а актуальность мер с точки зрения законодателей значимо снизилась. Ведь санкции имеют даже не две, а три «стороны медали». И основная сторона была направлена даже не столько против России, сколько против Дональда Трампа от оппозиционной партии демократов. Не случайно и предложенная в июле соответствующая поправка исходит от Палаты представителей Конгресса, в которой сильны позиции демократов.

Но итоги недавно законченного расследования спецпрокурора Мюллера не нашли связи между Дональдом Трампом и гипотетическим вмешательством России в выборы. Соответственно, санкции во-первых, не могут ослабить внутренние позиции Трампа. Во-вторых, снизилась вероятность их поддержки его однопартийцами-республиканцами в Конгрессе. В-третьих, и у самого Трампа, освобождённого от подозрений, нет намерений утвердить их в целях избежания упрёков в лояльности России.

Итак, две стороны медали – направленность санкций против России и против Трампа – во многом потеряли актуальность, указывает Марк Гойхман. Чего не скажешь о третьей стороне – обратном воздействии их на бизнес в США. Именно для прагматичного американского бизнес-лобби немаловажно в политическом угаре не навредить собственным интересам.

Отказ от покупок ОФЗ России снизил бы возможность институциональным инвесторам в самих США получать доходность в 7-7,5% годовых при высокой надёжности, отмечает Марк Гойхман. В то время как, например, американские трежериз дают не более 2,2%, а в перспективе ближайших месяцев – ещё меньше в связи с грядущим уже с августа снижением ставки ФРС. Вредны будут для американских банков и запреты на расчёты через их корсчета в долларах. Это ограничит приток средств, нанесёт удар репутации банков как универсальных мировых финансовых институтов, подорвёт внешнеторговые контакты США и России, что нанесёт удар бизнесу в США.

Если же гипотетически предположить всё же принятие санкций, то даже в этом случае последствия для России будут неприятными, но не катастрофическими, уверен Марк Гойхман. За последние месяцы последствия таких внешних опасностей снизились. Профицит бюджета, торгового и платёжного баланса, низкий уровень госдолга к ВВП, резко возросшие международные резервы, укрепление рубля с 70 до 63 руб/дол. позволят нашей стране смягчить удар.

Но санкции способны повлиять на отток спекулятивного капитала, что поднимет в среднесрочной перспективе процент по гособлигациям в район 8%, курс доллара к рублю – к 66-67 руб., инфляцию – вновь выше 5%, ожидают в ЦАФТ. Это может остановить намеченное снижение ключевой ставки ЦБ и темп роста ВВП в пределах 1% в год.