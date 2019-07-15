«Шок и трепет»: финансовые власти США готовят сюрприз

Инвесторы в целом положительно встретили решение главы Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла о снижении процентной ставки в июле и продолжении политики смягчения главного американского банка во втором полугодии. На этой новости выросли главные биржевые индексы США. Однако данные по инфляции в США и гособлигациям, которые превзошли прогнозируемые, делают картину непредсказуемой и вынуждают участников рынка готовиться к разным вариантам поведения ФРС в предстоящие месяцы.

Возможно, например, единственное в этом году снижение процентной ставки на 0,25% уже в текущем месяце. Возможно также и довольно необычное для Америки снижение ставки на 0,5% и еще несколько снижений до конца года.

Мнения относительно недавнего выступления Пауэлла на заседании сенатской комиссии среди специалистов разделились, отмечает Market Watch. Майкл О’Рурк, главный стратег по рынку компании JonesTrading, назвал его в анализе для клиентов «сюрреалистичным».

«Безработица сейчас ниже максимальной цели ФРС по занятости, цены как никогда стабильные, а процентная ставка 30-летних облигаций на 0,5% выше рекордно низкого уровня…»- объяснил он свою оценку выступления главы главного банка Америки.

С другой стороны, распространено мнение и о том, что и в такой казалось бы благоприятной ситуации снижение ставки не такая уж и редкость. Так, главный стратег по рынку LPL Financial Райан Детрик напомнил, что после 1980 года ФРС 17 раз понижал процентную ставку, когда индекс S&P 500 находился всего в 2% от рекордно высоких величин. Причем, один раз, в 1996 г., ставка была понижена, когда этот индекс находился на рекордно высоком уровне.

Еще более уместным сторонники смягчения политики считают сравнение с 1998 годом. Тогда, как и сегодня, американская экономика начала ощущать последствия серьезного кризиса в Азии.

Кризис 1998 г. привел к падению доверия потребителей и ухудшения финансовых условий. В июле 98-го акции обвалились более, чем на 18%. ФРС тогда решила снижать ставки трижды несмотря на очень сильный и стабильный рынок труда и высокие темпы роста ВВП: на 5,1 и 6,6% в третьем и четвертом кварталах 1998 г., соответственно.

Есть и инвесторы, которые считают, что Федрезерв может пойти на необычный шаг – понизить ставку на следующем своем заседании в самом конце июля на 0,5%. Вероятность такого сценария оценивалась 12 июля в 23,5%. Не так уж и много, на первый взгляд, но неделей раньше она составляла всего лишь 5,1%, по данным CME Group.

«Исторически ФРС часто хотел действовать, как «шок и трепет», когда проводил политику смягчения,- напоминает Брент Шутте, главный стратег по инвестициям в Northwestern Mutual Wealth Management.- Они часто пытались превзойти ожидания рынка, когда были нацелены на смягчение».

Единства, нет не только среди инвесторов, но и, похоже, в самой ФРС. Судя по заявлениям президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика и президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина, членов комитета, ответственного за ставки, но не имеющих права голоса, в банке есть, правда, не очень много сотрудников, которые считают, что экономика не нуждается в этом году даже в одном снижении процентной ставки.

Текущая неделя даст инвесторам достаточно информации, чтобы хотя бы немного прояснить картину. Во вторник будут обнародованы данные о розничной торговле в США за июнь, а также данные по инфляции цен на импорт, промышленному производству и товарным коммерческим запасам. В среду Минторг опубликует прогноз по июньским объему строительства нового жилья и разрешениям на строительство. В четверг ожидаются данные по заявкам на пособие по безработице за неделю и индексу ведущих экономических показателей, а в пятницу – индексу потребительского оптимизма Мичиганского университета.