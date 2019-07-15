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Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Москва, 15.07.2019
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство

Под стенами Государственного бюро расследований Украины (ГБР) собралась толпа протестующих, которую на официальном сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» охарактеризовали как «военных запаса, добровольцев, волонтеров и общественных деятелей». Собравшиеся требовали отставки директора ГБР Романа Трубы, а позже «общественные деятели» вооруженные огнетушителями ворвались в фойе здания и заблокировали выезды из ГБР.

Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер. Руководитель ГБР Роман Труба охарактеризовал произошедшее как политическое давление на ведомство. 

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