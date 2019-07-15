Ученые рассказали об оптимальном для здоровья напитке

Безалкогольный напиток на основе топинамбура может стать оптимальным напитком для поддержания здоровья, сообщают выводы собственных исследований ученые из ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.

В исследовании говорится, что при учете роста числа россиян, которые ведут здоровый образ жизни и стараются правильно питаться, топинамбур может отлично дополнить сбалансированный рацион.

Клубненосное растение топинамбур, который еще называют в народе «земляной грушей», обладает уникальными лечебными свойствами, благодаря своему витаминно-минеральному составу.

Также это растение часто используют в фармацевтике для производства лекарств, показанных при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек или желудочно-кишечного тракта.

Благодаря большому количеству витамина группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, которые содержит клубень, напиток можно использовать при диетах, направленных на снижение веса.

Минеральные элементы, фосфор, цинк, кальций и магний, содержащиеся в составе топинамбура помогут преодолеть хроническую усталость и привести в равновесие нервную систему.