Уровень поддержки партии Зеленского снова упал

Согласно результатам исследования социологической службы «Центра Разумкова», за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 41,5% среди тех, кто определился со своим выбором.

Рейтинг партии «Слуга народа» в течение последнего месяца колебался от 40 до 50% и вновь перешел к снижению. На втором месте идет пророссийская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 12,5% голосов. Партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддерживают 8,8% избирателей, партию экс-президента Украины Петра Порошенко 8,3%, а «Батькивщину» Юлии Тимошенко 7%.

На грани проходного барьера в 5% находится партия бывшего руководителя СБУ Игоря Смешко «Сила и честь» с 4,6%.

Выборы в Верховную Раду Украины пройдут в это воскресенье, 21 июля. По итогам выборов будет образовано парламентское большинство, которое сформирует новое правительство страны.