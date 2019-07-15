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В Германии объяснили, почему невозможно остановить «Северный поток - 2»

Москва, 15.07.2019
  • В Германии объяснили, почему невозможно остановить «Северный поток - 2»

NordStream.com

По заявлению экс-министр ведомства канцлера ФРГ и руководителя  координационного комитета форума «Петербургский диалог» Германии  Рональда Пофалла, Евросоюз не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку он необходим для удовлетворения энергетических потребностей европейских государств. Об этом политик рассказал в интервью Deutschlandfunk.

Он уверен, что подобной точки зрения придерживаются не только немцы, но и большинство европейцев считают «Северный поток-2» нужным и верным проектом. Особенно проект актуален из-за отказа ЕС от угля, для замещения которого потребуется еще большие объемы голубого топлива, самым выгодным и экологичным способом поставки которого является прямой газопровод из России.

Политик подчеркнул, что «Северный поток — 2» просто необходим, поскольку до «2038 года мы намерены отказаться от угля», а в этом случае Европе понадобятся другие энергоносители.

«И в расчет принимается только газ», - уточнил Пофалла. Он отметил также в интервью, что в силах некоторых европейских политиков «осложнить и замедлить строительство газопровода» и сделать они могут это, увеличив расходы на строительство и эксплуатацию. Однако в конечном итоге проект будет реализован.

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