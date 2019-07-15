В Минруде рассказали, как граждане России будут работать 30 и 31 декабря

В Минтруде дали пояснения, как россияне будут работать в два последних дня 2019 года – 30 и 31 декабря. Так согласно постановлению правительства о выходных днях в 2019 году, на которое ссылается ведомство, 30 декабря, в понедельник, гражданам России придется отработать полный день, а вторник 31 декабря, будет сокращенным, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Начало года ознаменуется для работающей части российского населения восьмью выходными днями

Ранее Минтруд утвердил график выходных дней в следующем году. Согласно новому постановлению россиян ждет помимо выходных и ежегодного отпуска 26 нерабочих дней. Первые восемь дней года, на праздник дня Защитника Отечества выходными будут три дня с 22 по 24 февраля, а на Международный женский день - с 7 по 9 марта. В мае россиян ждут праздники с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. День России также будет ознаменован тремя выходными с 12 по 14 июня. А вот в ноябре россиян ждет всего одни дополнительный выходной – 4 ноября.