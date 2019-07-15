В погранслужбе Украины рассказали, сколько россиян не пустили в страну в 2019 году

С начала 2019 года во въезде на территорию Украины было отказано 4670 гражданам России, рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, только 14 июля во въезде было отказано 33 россиянам по причине того, что граждане не смогли подтвердить цель своего приезда в страну. Также среди тех, кому отказывается во въезде есть «незаконно посетившие временно оккупированные территории Украины», сообщил Демченко.

«Если такие выявлялись на границе, то им отказывали во въезде сроком минимум на 3 года», - продолжил представитель украинской погранслужбы. «Интерфакс-Украина» уточняет, что Крым на Украине определен, как «временно оккупированная территория».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором более 98% граждан полуострова высказались за присоединение к РФ. При этом результаты плебисцита не признаются на Западе. В этой связи Москва неоднократно напоминала, что референдум проведен с соблюдением всех международных норм, а значит является легитимным.