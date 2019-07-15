В Совфеде рассказали о звонке, способном остановить войну в Донбассе

Один телефонный звонок из Брюсселя в Киев способен остановить войну в Донбассе, уверен глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Мнением он поделился на своей странице в Facebook. Сенатор уверен, что ЕС подобными действиями смог бы побудить Украину к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Косачев таким образом прокомментировал высказывание главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которая призывает Москву «немедленно предпринять» меры для сохранения ДРСМД и соблюдать его положения.

Представитель Совфеда напомнил, что Вашингтон принял решение выйти из Договора в феврале текущего года, а ответный закон о приостановке действия Договора в России был подписан Владимиром Путиным только в июле.

В Брюсселе об этом знают, но обращаются к России, «потому что так удобнее», считает сенатор. Он сообщил, что «точно такой же тактики ЕС придерживается в украинском вопросе».

Косачев считает, что рано или поздно ЕС придется отказаться «от вассальной дипломатии и попытаться повысить свой голос против своего ближайшего союзника», в противном случае Брюсселю останется только продолжать «бессмысленные воззвания к России».