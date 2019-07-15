Пресс-секретарь генпрокурора прогнозирует освобождение Вышинского

По мнению пресс-секретаря генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ларисы Сарган суд отпустит на свободу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Однако это не официальная позиция прокуратуры, а лишь выражение сожаления по поводу возможного решения суда.

Лариса Саган предлагает не освобождать Вышинского, против которого ее ведомство сфабриковала уголовное дело, а обменять его на украинцев – 24 военных моряков задержанных за незаконное пересечение границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Так же Саган надеется на освобождение Романа Сущенко и Олега Сенцова (отбывающих в России наказание).

«Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше всех украинских пленных» - написала Саган в своем Facebook.

Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, однако никаких доказательств так и не было представлено. Дело против Вышинского фактически «разваливается» в суде и комментарии со стороны генпрокуратуры можно рассматривать как попытку уйти от ответственности за незаконное задержание Вышинского.