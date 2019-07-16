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«Бред сумасшедшего»: в Крыму ответили на слова Турчинова о Крымском мосте

Москва, 16.07.2019

Ефим Фикс – первый вице-спикер парламента Крыма – прокомментировал слова экс-секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова, который заявил, что вооружённые силы «самостийной» могут всего за несколько минут уничтожить Крымский мост. По мнению депутата, сказанное Турчиновым является бредом сумасшедшего, передаёт РИА Новости.

«Тут даже комментировать нечего, – пояснил Фикс. – Его слова – сплошное безумие и бред, бред сумасшедшего. У Украины даже нет такого оружия, которое бы могло нанести вред мосту».

При этом первый вице-премьер крымского парламента посоветовал бывшему секретарю Совета безопасности готовиться к люстрации, а не сотрясать воздух ненормальными заявлениями.

Ещё накануне высказывания Турчинова прокомментировали и в МИД РФ. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, такие заявления, которые звучат из уст государственных деятелей Украины нужно квалифицировать с точки зрения европейского правового поля, с которым в Старом Свете почему-то ассоциируют Украину.

Напомним, 15 июня Турчинов в интервью местным СМИ рассказал, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны уничтожать военные российские корабли любого класса, которые базируются в Азовском и Чёрном морях. При этом он особо подчеркнул, что эти же ракеты могут «всего за нескольких минут снести» Крымский мост.

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