Диетологи рассказали, как без труда отказаться от сахара

Чтобы без труда отказаться от сахара, диетологи советуют устроить себе «сахарную ломку», полностью отказавшись от употребления сладкого, пишет informing.ru.

Врачи уверяют, что через 3-4 дня человек уже не будет испытывать такой тяги к сладкому. После этого можно понемногу вводить сахар в рацион, но уже не в прежних количествах. В период отказа от сладкого врачи рекомендуют питаться дробно и пить побольше воды.

После перехода на более здоровый рацион в плане употребления сахара следует также соблюдать ряд несложных правил, а именно внимательно читать этикетки товара, обращая внимание на содержание сахара в 100 граммах продукта, если такового более 5 граммов, то от покупки лучше отказаться.

Также медики советуют отказаться от продуктов со скрытым содержанием сахара, а именно не следует покупать еду с содержанием глюкозы, мальтозы и других ингредиентов. Полностью следует исключить из рациона газированную воду, содержание сахара в которой составляет 10 чайных ложек на маленькую банку.

Также необходимо помнить, что отказываться от сахара следует постепенно, поскольку резкое исключение этого продукта из рациона станет для организма огромным стрессом, напоминают медики.