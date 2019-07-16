Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз одобрил санкции против Турции из-за проведения разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Соответствующее постановление подписали министры иностранных дел ЕС, сообщает издание Focus, ссылаясь на принятый документ.

Ограничительные меры против Анкары в том числе предполагают сокращение финансирования со стороны Евросоюза, а также сворачивание переговоров о воздушном сообщении.

В постановлении говориться, что, если Турция продолжит разведывательные действия в указанном районе, санкции будут приняты и против частных лиц и компаний, которые принимают участие в разведке месторождений.

В настоящий момент «Фатих» и «Явуз» - турецкие буровые установки, находятся в исключительной экономической зоне Кипра, что считают провокацией Греция и Кипр. В зоне проведения геологоразведки найдены месторождения газа, на которые, по мнению Анкары, она имеет право.

Ранее сообщалось, что действиями Турции в регионе обеспокоен ЕС, который назвал действия Анкары в Восточном Средиземноморье «незаконной буровой деятельностью».

Призвали остановить подобную деятельность Турции также Москва и Вашингтон.