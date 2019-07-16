Компания из Казахстана разорвала контракт с «Газпром-нефтью» из-за санкций

Металлургическая компания «АрселорМиттал Темиртау» разорвала контракт с местным дистрибутором «Газпромнефть — смазочные материалы» - ТОО «Ник-Ойл», сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают в пресс-службе казахстанской компании прекращение сотрудничества связано с санкциями Украины и Евросоюза, поскольку дальнейшее сотрудничество с российской компанией «Газпромнефть» может навредить репутации генерального директора «АМТ Темиртау» Парамжита Калона. Он также является главой компании Украины «АМТ Кривой Рог».

В «Газпромнефти», в свою очередь, называют случившееся недоразумением и надеются на скорое разрешение возникшей ситуации, которая самым негативным образом может сказаться на российско-казахстанских отношениях.

Напомним, компания – дистрибутор ТОО «Ник-Ойл» более восьми лет поставляет в Казахстан смазочные материалы и охлаждающие жидкости.

Ранее сообщалось, что Украина продлила запрет на ряд российских товаров еще на год.