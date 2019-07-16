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Гисметео, прогноз погоды на 2 месяца: лето вернётся осенью

Москва, 16.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 2 месяца: лето вернётся осенью

Сергей Бобылев/ТАСС

Согласно долгосрочному прогнозу погоды Гисметео, климатическая осень, которая сейчас установилась в большинстве регионов страны, закончится… с наступлением календарной осени, а ей на смену придёт климатическое лето. Такие погодные парадоксы связаны с активными фазами смены циклонических и антициклонических фронтов, смешивающих холодные и горячие воздушные массы и перемещающиеся по территории Русской равнины.

Прогноз погоды на 2 месяца в Центральной России

По прогнозу Гисметео, август почти на всей европейской части страны – от бассейна Волги в верхнем течении и о до её притоков – окажется во власти смешанных воздушных масс, сформировавших в Арктике и Атлантике. Так, в Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областях в последний летний месяц температурный фон будет немного ниже климатической нормы. В первой декаде августа ожидается плюс 21-23, малооблачно и почти без осадков.

Примерно, с 11-12 августа, после очередного столкновения двух мощных фронтов, немного похолодает – до плюс 20-22, прогнозируются сильные дожди и грозы. Похожая погода будет в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях. Правда, здесь больше осадков синоптики прогнозируют в первой половине месяца.

Неожиданное потепление в регионы Центральной России придёт в конце августа – начале сентября. Метеорологи предполагают, что в этот период под влиянием антициклона в европейской части страны возможно возвращение климатического лета с ясными солнечными днями и средней температурой воздуха до плюс 25-27. 

Погода в августе и начале сентября на курортах Крыма

В Крыму август-2019 ожидается тёплым и сухим. При этом удушающего летнего зноя метеорологи пока не обещают. В Гисметео прогнозируют, что с 1 по 10 августа в Ялте и Керчи будет плюс 25-26, в Алуште и Судаке плюс 26-27, в Феодосии и Евпатории – плюс 27-28. Во второй и третей декадах месяца пройдут осадки, температурный фон почти на всей территории полуострова понизится на несколько градусов. Но море на побережье останется очень комфортным – 26-28 градусов.

По прогнозу Гисметео, в сентябре-2019 в Крыму наступит классический «бархатный» сезон, когда дневные температуры подарят местным жителя и многочисленным туристам тёплые, но не жарки дни, свежие, а не холодные ночи. В светлое время воздух будет прогреваться до плюс 24-26, после полуночи ниже 16-18 термометры не покажут, осадки в первой половине месяца не ожидаются.

Гисметео. Прогноз погоды на 2 месяца в Москве и Санкт-Петербурге

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, в последнем календарном месяце лета в Москве обычно очень жарко. Однако в августе-2019, по прогнозу Гисметео, будет прохладнее обычного. При среднесуточной температуре воздуха за 10 лет – плюс 25 (днём – 30 градусов выше нуля, ночью – 20), на этот раз столбики градусников выше 23-25 днём не поднимутся, ночи ожидаются холодными, в Подмосковье не исключены заморозки. Во второй половине месяца ожидается усиление осадков, которые местами будут сопровождаться порывистыми ветрами и мощными грозовыми раскатами.

Любопытно, что с окончанием последнего летнего месяца в регион может вернуться жара. В первую неделю сентября, по прогнозу Гисметео, воздух прогреется до плюс 28-30.

В Петербурге весь август будет пасмурно. Ожидаются сильные осадки, местами выпадет град. Температурный фон будет держаться на уровне плюс 17-18. В конце месяца потеплеет до плюс 20-21. Однако к началу сентября в город на Неве вновь вернётся холодный фронт. Поэтому ждать возвращения лета в Северную столицу пока под большим вопросом.

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