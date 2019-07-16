Гисметео, прогноз погоды на 3 дня в Москве: на столицу обрушатся ливни и грозы

Климатическая обстановка в российской столице продолжает оставаться очень нестабильной. Несмотря на обещания синоптиков о скором возвращении лета в Москву, погода в регионе по-прежнему осенняя, а температурный фон значительно ниже нормы. В частности, уже сейчас в городе идёт проливной дождь, который в некоторых районах сопровождается мощными раскатами грома и шквалистыми ветрами. Его порывы достигают до 15-17 метров в секунду. В связи с этим в столичном Управлении МЧС РФ объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что стихия будет бушевать в Москве и Подмосковье до утра.

В связи с резким ухудшением погодных условий, спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы обходить шаткие строения и рекламные щиты, автомобилистам — соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не парковаться под деревьями. Кроме того, МЧС предупреждает об образовании автомобильных пробках и возможном подтоплении на дорогах.

Гисметео. Прогноз погоды на 3 дня в Москве

По прогнозу Гисметео, очередная погодная аномалия продержится в Москве как минимум три дня. За это время в регионе выпадет до 50% месячной нормы осадков. В ночь на 17 июля в Москве ожидается плюс 14-16, дожди грозы, возможен ураганный ветер. В среду столбики термометров выше 20 градусов не покажут, к вечеру похолодает до 16-18, в ночь на 18 июля осадки усилятся, атмосферное давление немного снизится. В четверг, снова пасмурно и дождливо, возможно очередное усиление ветра – до 17-18 метров в секунду. При этом предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности, которое было объявлено ещё сегодня, будет действовать до вечера 18 июля.

Утром в пятницу атмосферное давление снизится до 739 мм ртутного столба. Однако ближе к полудню, антициклон немного поменяет климатическую обстановку в Москве – осадки. прекратятся, на небе впервые с начала этой недели появится солнце, но теплее от этого не станет, скорее наоборот – в Гисметео, прогнозируют 19 июля всего плюс 14-18.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Гисметео, летняя погода может вернутся в Москву только в начале сентября, когда после вторжения в регион антициклона, воздух прогреется до 30 градусов выше нуля.

Погодные приметы на 17 июля. Народный календарь

В народном календаре 17 июля получило название Андрей Налива из-за того, к этому дню наливались овсяные колосья. Считалось, что дождь на Наливу предвестник богатого урожая; облачная погода – к скорому потеплению, гром гремит – жди сильного града; ливень зарядил с утра – будет тёплая осень; месяца на небе из-за облаков не видно – жди морозной зимы. Сон приснившийся на 17 июля вещий, он исполнится через 20 дней. Людям, родившимся 17 июля, следует носить цитрин, который обязательно принесёт удачу.