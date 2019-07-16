Киев продлил запрет на товары из России

Украинское правительство приняло решение продлить запрет на ввоз товаров из России. Кабмин Украины публикует на своем сайте соответствующее постановление

Уточняется, что запрет продлен до конца 2020 года. Срок предыдущих ограничений истекает 31 декабря текущего года.

Ранее в конце июня Украина расширила список запрещенных к ввозу в страну российских товаров, среди которых корма для животных, спички, текстиль, а также техника – тракторы, стальные трубы и другая продукция.

В общей сложности Киев запретил ввозить товаров из России на сумму в 530 миллионов долларов в год.

В Киеве заявляют, что шаг стал ответным на запрет со стороны России ввозить в страну украинские товары на сумму в 250 миллионов долларов в год. Впервые ограничения со стороны и России, и Украины были введены в 2016 году и с тех пор многократно продлевались и расширялись.