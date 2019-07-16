Власти США испугались запуска криптовалюты Facebook

Полку противников ввода Facebook собственной криптовалюты под названием «либра» прибыло. Причем, союзник этот из числа тех, о ком говорят, что такой друг стоит даже не двух, а гораздо больше друзей, потому что на их сторону стал президент США Дональд Трамп.

«Многие игроки пытались использовать криптовалюты для финансирования своей неблаговидной деятельности,- разъяснил позицию администрации министр финансов США Стивен Мнучин.- Это действительно вопрос национальной безопасности».

Если бы Facebook создал свою цифровую валюту, как положено, с соблюдением всех мер безопасности, направленных на защиту от отмывания денег, то никаких бы претензий, по словам главного американского финансиста, ни у кого бы не возникло. Но вся проблема в том, что IT-гигант только создает видимость, будто он все делает правильно.

Комментарии Мнучина появились на следующий день после того, как на заседании банковского комитета Сената США давал объяснения представитель Facebook Дэвид Маркус. Он попытался рассеять подозрения, уже высказанные Дональдом Трампом и председателем ФРС Джеромом Пауэллом, заявив, что контролировать комитет, занимающийся либрой, будет швейцарский регулятор и что цифровые деньги никогда не заменят национальные валюты и не навредят деятельности центробанков.

Конгрессмен Максин Уотерс, председатель мощного финансового комитета Палаты представителей, уже разработала проект закона, запрещающий Facebook вводить либру, что IT-гигант рассчитывает сделать уже в следующем году.

Опасения в Белом доме и Капитолии полностью разделяют и в других развитых странах. Так, члены G7 уже высказали сомнения по поводу намерения Facebook запустить собственную криптовалюту. На следующем заседании Правления ЕЦБ с докладом по этому вопросу выступит член Правления Бенуа Кёре, который, несомненно, еще больше сгустит краски над планами соцсети.

В Старом Свете опасаются, что либра ослабит национальные валюты европейских стран, негативно скажется на деятельности ЕЦБ и создаст финансовую нестабильность. Во внутреннем докладе Министерства финансов ФРГ говорится, что правительство всеми возможными путями должно помешать либре заменить евро.

Ряд американских законодателей от Демократической партии уже обратились к Facebook с призывом остановить работу над либрой до тех пор, по крайней мере, пока Вашингтон не удовлетворит контролирующий механизм.

Завтра, в среду, Маркус выступит и перед финансовым комитетом Палаты представителей. На этом заседании миссис Уотерс собирается рассказать о своем проекте закона, который запретит Facebook и другим соцсетям заниматься банковской деятельностью и цифровыми активами.

Пока неясно, когда проект закона может попасть на рассмотрение законодателей, но ясно одно – учитывая полное сходство позиций республиканцев и демократов по этому вопросу законопроекту Максин Уотерс обеспечен зеленый свет.

Политиков не устраивают заверения Маркуса о том, что Facebook с партнерами может разработать совершенно новые и эффективные способы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По его словам, Facebook заранее сообщил о своих планах, чтобы полностью скоординировать деятельность с регуляторами, центробанками и законодателями.

Главным регулятором либры предполагается сделать Службу по надзору за финансовыми рынками Швейцарии, потому что группа, отвечающая за проект, находится в Женеве. В нее входят 28 компаний, включая Mastercard Inc. и eBay Inc. Это значит, что Facebook вовсе не будет контролировать либру после ее ввода в обращение.

Либра представляется наиболее удобной в обращении в тех странах, где недостаточно развита банковская система. Новая криптовалюта будет привязана к корзине валют развитых стран. Покрытием ее будут служить финансовые активы, в т.ч. банковские вклады и гособлигации.

«Группа по вводу либры будет тесно взаимодействовать с ФРС и другими центробанками,- рассказал Маркус в Конгрессе,- чтобы либра не конкурировала с нацвалютами и никак не вмешивалась в монетарную политику».