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Курс доллара: рубль готовится к важным новостям из США

Москва, 16.07.2019
  • Курс доллара: рубль готовится к важным новостям из США

Алексей Павлишак/ТАСС

Во вторник 16 июля рубль немного снижается к доллару и слегка повышается к евро, отыгрывая сползание валюты ЕС к уровню 1,12 долл. По данным на 16:30 мск на торгах Московской биржи курс доллара составлял 62,798 руб., курс евро снижался до 70,453 руб.

Таким образом, нацвалюта на фоне затишья на рынке продолжает находится в равновесном состоянии, ожидая сегодняшнее выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое может развернуть рубль в любом направлении.

Несмотря на то, что руководитель американского центробанка уже дал понять, что снижение ставки в конце июля практически неизбежно, актуальным сейчас представляется совсем другой вопрос. Трейдеры замерли в ожиданиях, будет ли это разовая подстраховка или начнётся целый цикл смягчения. Впрочем, то что представители ФРС начнут об этом сигнализировать уже сегодня – маловероятно. Поэтому доллар наверняка пойдёт в рост.

Кроме того, на расстановку сил в паре доллар-рубль влияет и неопределённость относительно снижения ставок российским ЦБ. От того насколько оно будет энергичным во многом зависит куда качнётся курс. Всё дело в том, что политика регуляторов по обе стороны океана определяет спрэд между ставками, а также инвестиционные предпочтения и поведение игроков на валютном рынке.

Как отмечал ранее глава аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик, смягчение монетарной политики ЦБ РФ продолжит отставать от темпов замедления инфляции. Соответственно, реальная ставка будет держаться у верхней границы диапазона, соответствующего нейтральной ДКП.

С ним согласен и Сергей Гайворонский из «БКС Брокер», по мнению которого ситуация не изменится даже в случае 3 раундов снижения ставки по 25 б.п. до конца года, а это смелый сценарий, учитывая традиционную консервативность регулятора. Диапазон ставок ФРС и ЦБР при этом будет снижаться очень плавно.

«На мой взгляд, к середине 2020 года его сокращение не превысит 50 б.п.», – подчеркнул аналитик.

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