Меркель опять вопреки протоколу слушала гимн сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель снова нарушила протокол и сидела во время исполнения национального гимна, сообщает ТАСС.

Произошло это, когда политик принимала премьер-министра Молдавии Майю Санду. Молдавский политик также слушала гимны сидя. Подобное изменение протокола, когда государственные лица слушают национальные гимны сидя, происходит уже во второй раз.

По заявлению некоторых политиков Германии, происходит подобное нарушение по причине проблем со здоровьем канцлера ФРГ Меркель и опасением нового приступа дрожи, которые канцлер испытывала уже несколько раз в ходе официальных мероприятий.

Ранее подобный приступ Меркель испытала в ходе встречи с финским премьер-министром 12 июля.