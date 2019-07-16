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МКБ привлек в Россию белорусского эмитента

Москва, 16.07.2019

На Московской бирже прошло первое размещение облигаций белорусского эмитента — ритейлера «Евроторг». Объем размещения — пять миллиардов рублей. Организатором выпуска стал Московский кредитный банк (МКБ). Это первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже. Спрос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 млрд рублей. В ходе сбора заявок ставка купона была снижена до 10,95% при маркетинговом диапазоне 11–11,5%. Срок обращения облигаций — пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.
Компания «Евроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейшая белорусская частная сеть продовольственных магазинов «Евроопт». «В конце 2018 года банк начал сотрудничество с “Евроторгом”, подписав с компанией кредитный договор, позволяющий получать оборотное финансирование для расчетов с российскими поставщиками. МКБ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подходящую модель финансирования. Мы готовы оказывать нашим партнерам и помощь в поиске новых форм финансирования роста. В свое время “Евроторг” стал первой белорусской компанией, привлекшей заимствования на открытых международных финансовых рынках, а сейчас уверенно вышел и на российский рынок облигаций», — прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Соорганизаторами размещения помимо МКБ выступили Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, «Ренессанс Капитал». «МКБ стал организатором действительно уникальной сделки. Это первое размещение на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии, причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства. Выпуск “Евроторга” предвосхищает возращение на российский облигационный рынок Белоруссии как суверенного заемщика, открывает дверь для других эмитентов из СНГ. В ходе букбилдинга организаторы получили порядка 600 заявок. Спрос со стороны физических лиц составил около 15 процентов от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Это подтверждает высокий интерес к “Евроторгу” как одному из лучших заемщиков Белоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питания. Результаты размещения говорят о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из СНГ», — отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

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