«Нафтогаз» отреагировал на приостановку «Северного потока»

В компания «Нафтогаз Украины» отреагировали на приостановку газопровода «Северный поток». Согласно сообщению, которое размещено на официальной странице компании в Facebook, «Нафтогаз» готов обеспечить дополнительный транзит российского природного газа.

Согласно данным «Укртрансгаза», заявка на транзит по состоянию на 14 июля этого года составляла 235,1 млн кубических метров в сутки.

Ранее в Nord Stream AG сообщили, что с 16 по 30 июля газопровод «Северный поток» приостанавливает транспортировку «голубого топлива» из-за плановых работ по тестированию механических компонентов и программно-аппаратного обеспечения газопровода.