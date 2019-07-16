Цена на нефть замерла из-за урагана

Мировые цены на нефть утром 16 июля торгуются без четкой динамики, что и показывают данные торгов. Участники рынка продолжают занимать выжидательную позицию после шторма в Мексиканском заливе и статистику из КНР.

Так по состоянию на 7.49 по московскому времени цена на фьючерсы сентября североморской нефтяной смеси марки Brent показала слабую положительную динамику, прибавив 0,06% до $66,52 за баррель. Цена на августовские фьючерсы нефти марки WTI потеряла также незначительно - 0,05%, снизившись до $59,55 за баррель.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что после вынужденного простоя из-за урагана «Барри» в Мексиканском заливе возвращаются к работе местные нефтепереработчики. Стихия обрушилась на берег штата Луизиана США 13 июля. По сообщению директора по фьючерсам Mizuho Securities Боба Яугера, «ураган вызвал ускоренное падение цен».