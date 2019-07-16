На Украине раскрыли договоренности в «нормандском формате»

Во время встречи внешнеполитических советников лидеров «Нормандской четверки» была достигнуты очень важные договоренности. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко. По его словам, удалось достичь определённых договоренностей, в частности, достижение прекращения огня («хлебное перемирие») и проведение разминирования в Станице Луганской.

Кроме того, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15. Конкретные имена не обсуждались, это будут решать омбудсмены во время заседания в Минске.

Также Пристайко рассказал, что представители внешнеполитических ведомств ФРГ, Франции, России и Украины соберутся в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей. При этом, как отметил заместитель главы офиса президента Украины, целесообразность встречи лидеров государств можно будет оценивать уже по итогам этих переговоров.