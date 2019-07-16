Зеленский захотел провести Олимпиаду на Украине

Зеленский захотел провести Олимпиаду на УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил государственную базу «Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа» и заявил о необходимости проведения Олимпиады на Украине.

«Нам нужен определенный план, если мы, скажем, что готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными» - заявил Зеленский. По мнению сопровождавшего Зеленского олимпийского чемпиона, президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки Украина может подать заявку на зимнюю Олимпиаду 2030 года или летнюю 2032 года.