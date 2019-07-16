Решение о возвращении скифского золота отложено еще на полгода

Апелляционный суд Амстердама в связи с необходимостью получения дополнительной информации в деле возвращения «скифского золота», отправленного из музеев Крыма на выставку в Голландию, перенес рассмотрение дела. После получения необходимой информации суд продолжит рассмотрение дела, а окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

В декабре 2016 года суд Амстердама принял решение о возвращении Украине «скифского золота», которое было отправлено на выставку в Голландию до присоединения Крыма к России. Музеи Крыма обжаловали данное решение в Апелляционном суд Амстердама.