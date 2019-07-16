Революция в сфере ЖКХ

На этот раз мы подготовили для вас нетипичный выпуск — мы не будем разбирать в деталях конкретный бизнес, а расскажем о новой возможности взаимодействия с предпринимателями через сферу ЖКХ.

ЖКХ — это бизнес, цель которого — сделать жизнь людей проще, удобнее и комфортнее. Именно такой позиции придерживается наш сегодняшний герой, заместитель генерального директора по развитию управляющей компании «Август ЖКХ» Александр Чернышев.

Главное преимущество компаний, занимающихся ЖКХ, заключается в том, что они выстраивают доверительные отношения с жителями на своей территории, что дает возможность поставщикам товаров и услуг выходить на этот рынок минуя все возможные ритейлы.

Совместно с компанией «Август ЖКХ» мы решили дать эту возможность предпринимателям. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто что-либо производит, предоставляет услуги либо заинтересован в том, чтобы использовать придомовую территорию, а главное, хочет честно развивать свой бизнес: присылайте свои предложения о сотрудничестве с описанием бизнес-идеи на почту проекта pilimporossii@gmail.com