Росптребнадзор рассказал, как выбирать и хранить хлеб

Роспотребнадзор советует россиянам отказаться от привычки хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах. Лучше приобрести специальный тканевый мешок или воздухопроницаемую хлебницу, сообщают специалисты ведомства.

Также они советуют покупать хлеб из расчета на один прием пищи или на период, который не превышает срок годности продукта, говорится в сообщении ведомства.

Также специалисты рекомендуют, покупая хлеб, обращать внимание на его внешний вид и форму, которая должна быть без вмятин, трещин, боковых наплывов. Также хлебобулочное изделие должно быть хорошо пропеченным без пустот, эластичным и равномерно пористым.

На сайте ведомства уточняется, что полезные свойства изделия из пшеничной муки сохраняет 24 часа с момента выпекания, а ржаной и ржано-пшеничный хлеб можно употреблять в пищу на протяжении 36 часов. А вот изделия весом меньше 200 г хранятся до 16 часов, сообщили в Роспотребнадзоре.