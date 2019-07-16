Курс доллара: рубль расколол аналитиков

Как считает ряд авторитетных иностранных инвесторов, рубль не спасет даже снижение ставки ФРС, которое вызовет приток капитала в активы развивающихся стран. Так, ранее Ярослав Косатый, валютный стратег крупнейшего банка Польши PKO, заявил Bloomberg, что курс доллара вырастет примерно на 9% по отношению к рублю к концу года из-за перехода Банка России к смягчению денежно-кредитной политики.

«Снижение ставок ФРС не будет достаточным для удовлетворения ожиданий рынка в этом вопросе, - заявил Косатый. – Негативное влияние снижения ставки российского Центрального банка на рубль будет преобладать над позитивным влиянием действий ФРС». Прогноз эксперта подразумевает достижение валютной парой к концу 2019 года отметки 69 руб. за доллар и снижение на 9,1% от внутридневного максимума валюты на прошлой неделе.

Между тем в крупнейшем российском банке Сбербанке продолжают с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы нацвалюты. Компания пересмотрела прогноз по курсу рубля на 2019 год. Так, в третьем квартале Сбербанк ожидает курс доллара на уровне 62 руб. вместо 65 руб., а в четвёртом квартале – 63 руб. вместо ранее прогнозируемых 66 руб.

По словам главы аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослава Лисоволика, изменения в прогнозе связаны с новой риторикой Федрезерва, которая означает смягчение денежно-кредитной политики центробанка США и соответственно снижение ставок. Также в Сбербанке отмечают, что поддержку рублю оказывают позитивные тенденции, которые положительно реагируют на потоки капитала, в том числе на рынок ОФЗ.

«В данном вопросе я скорее склонен согласиться с аналитиками Сбербанка. На мой взгляд, смягчение монетарной политики Центробанка продолжит отставать от темпов замедления инфляции. Соответственно, реальная ставка будет держаться у верхней границы диапазона, соответствующего нейтральной ДКП. Ситуация не изменится даже в случае 3 раундов снижения ставки по 25 б.п. до конца года, а это смелый сценарий, учитывая традиционную консервативность регулятора. Диапазон ставок ФРС и ЦБР при этом будет снижаться очень плавно. На мой взгляд, к середине 2020 г. его сокращение не превысит 50 б.п.», – комментирует сложившуюся ситуацию эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский.

В результате, объясняет эксперт, российские долговые инструменты останутся привлекательны для иностранных инвесторов, и потоки carry trade подержат рубль в среднесрочной перспективе. Несмотря на этот факт, я бы все-таки заложил некоторое ослабление рубля к концу года в сравнении с текущим курсом, но из-за других факторов. Прежде всего, это, конечно, сохраняющиеся риски новых санкционных действий и возможная турбулентность на EM в целом по причине неопределенности с торговым соглашением США и Китая, а также усиливающейся роли геополитических торговых ограничений: санкции против Ирана, Венесуэлы, угрозы санкций против Турции. Поэтому на конец года в БКС Брокер»» ожидают курс на уровне 65, но прежде, среднее значение пары доллар/рубль в третьем квартале может опустить до отметки 62,5.

В данный момент на рубль действует два вида факторов – внешние и внутренние, в целом они консолидируются в сторону продолжения укрепления рубля с некоторыми нюансами, отмечает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Этими нюансами являются пики налоговых и дивидендных выплат, сезон отпусков, высокие нефтяные котировки.

По первым двум «нюансам» дополнительное объяснение вряд ли требуется, но всё же – сейчас российские компании продают валюту, полученную от экспорта и покупают рубль для выплат налогов и дивидендов по рублевым активам, чем оказывают серьёзную поддержку рублю, отмечает эксперт. Когда рынки минуют этот пик, пойдёт процесс обратной конвертации, что ослабит рубль и этот момент наложится на продолжающийся сезон отпусков, когда все кто ещё не были за границей будут скупать доллар по 61 и евро по 69, чем ограничат запас роста рубля.

Нефтяные котировки, традиционно относят к факторам поддержки рубля, продолжает Артем Деев. Сейчас они высокие за счёт удержания градуса напряжения в районе Персидского залива, санкций в отношении Венесуэлы – поэтому Россия получает сверхдоходы от нефтяной продажи, наполняет ФНБ, ликвидирует внешний долг и так далее. Но конфликт не может продолжаться вечно, однажды котировки вернутся к значениям 50-55 долларов за баррель Brent, а возможно и упадут ниже за счёт снижения потребления и мирового производства и 2019 - 2020 год по всем прогнозам являются максимально рисковыми годами в этом плане.

В свою очередь, к нюансам не относятся смягчение денежно-кредитной политики Центробанка России, так как общий мировой тренд складывается в пользу смягчения монетарной политики, однако у России больший запас ставки для борьбы с внешнеэкономическими шоками (7.5%) чем у ЕЦБ (0.4%) или у ФРС (2.25%) – в этом вопросе крупнейшие мировые державы идут в ногу.

В целом, прогнозирует Артем Деев, рубль имеет все шансы к концу года остаться в торговом диапазоне 58-62 к доллару и 68-72 к евро, это для среднестатистического сценария в мировой и российской экономике, о возможных перекосах говорить пока не приходится – просчитать их слишком трудно.